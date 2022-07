Girifalco, la promozione del territorio con la scoperta delle stelle

Nuovo appuntamento con le passeggiate turistiche a Girifalco. Questa volta il tema della serata è stato “la scoperta delle stelle” con l’esperto Ettore Ruga. Dopo il percorso che, dalla chiesetta dell’Addolorata ha portato a corso Roma, guidati dal presidente della Pro Loco, Paolo Antonio Migliazza, la passeggiata turistica di mercoledì scorso ha, infatti, fatto tappa a Borg@rte per una serata magica. L’esperto Ettore Ruga ha, quindi, illustrato ai bambini (e non solo) le meraviglie del cielo stellato.

L’iniziativa rientra nel calendario delle passeggiate turistiche promosse da Comune e Pro Loco su input del consigliere comunale con delega al Turismo Delia Ielapi con il supporto del vicesindaco Alessia Burdino.

“Grazie a Ettore Ruga per l’interessante lezione. Grazie a quanti hanno reso possibile la serata ed in particolare a Pro Loco, Avis Comunale Girifalco, Connecting Europe e sponsor. Grazie per la collaborazione a Domenico Olivadese, Giuseppe Burdino, Laura Ielapi, Angela Mascaro, a chi ha indossato i panni di Spiderman e Capitan America e a quanti hanno partecipato”.