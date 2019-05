Girifalco – Mercoledì 22 maggio il terzo appuntamento con le “Letture di Primavera”

Si svolgerà mercoledì 22 maggio alle ore 10.30 il terzo appuntamento della seconda edizione della rassegna culturale “Letture di Primavera”.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Calabria, si avvale della collaborazione dell’Istituto Comprensivo Girifalco – Cortale. Non a caso questo appuntamento si svolgerà nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado in via de Amicis. Come tutti gli anni la rassegna fa tappa nelle scuole: questa volta con “Resalio” di Elly Irukandji.

La rassegna si concluderà il 22 giugno alle ore 18 sempre a Palazzo De Stefani – Ciriaco con un ospite d’eccezione: il procuratore della Repubblica di Catanzaro NICOLA GRATTERI che presenterà, nell’occasione, il libro scritto insieme ad Antonio Nicaso “Storia segreta della ‘ndrangheta”.