Girifalco, ok della Prefettura all’intitolazione di una via a Francesca Morvillo

Il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale al prefetto De Rosa

E’ pervenuto, all’ufficio Protocollo del Comune di Girifalco, il via libera del prefetto, Castrese De Rosa, alla richiesta formulata dall’Amministrazione Comunale – con delibera di giunta n. 229 del 17 settembre 2024 – di intitolazione di una via – sita in località Conella – a Francesca Morvillo, magistrata italiana, moglie di Giovanni Falcone assassinata insieme a lui e tre uomini della scorta, da Cosa nostra nella strage di Capaci.

Il disco verde della Prefettura arriva visto il parere favorevole espresso in proposito dalla Deputazione di Storia Patria per la Calabria di Reggio Calabria e considerata la nota del Comando Legione Carabinieri Calabria – Gruppo di Lamezia Terme.

Un’attività importante che punta, attraverso la toponomastica, a coltivare l’esempio di uomini e donne la cui testimonianza è patrimonio collettivo da tramandare alle nuove generazioni”. Erano le 17.58 del 23 maggio 1992 quando Cosa Nostra fece esplodere una bomba sull’autostrada, al chilometro 5 della A29, nei pressi dello svincolo di Capaci, a Palermo.

Insieme al giudice Giovanni Falcone persero la vita, anche, la moglie Francesca Morvillo, pure lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Da allora Francesca Morvillo viene definita “la moglie di Falcone”, ma è stata anch’ella una magistrata, una delle prime donne in Italia a ricoprire quel ruolo, anche lei protagonista nella lotta alla mafia siciliana.