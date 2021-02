Girifalco, positivo uno studente della scuola secondaria

Nel corso dell’attività di screening al Covid svoltasi stamattina al triage allestito al campo sportivo, è emersa la positività di uno studente della scuola secondaria di primo grado. Lo rende noto il Comune, invitando i cittadini a non allarmarsi. Sono state e continueranno ad essere disposte tutte le misure di sicurezza.

I familiari, gli amici stretti e i compagni di classe dello studente hanno già effettuato il test antigenico rapido nel corso della mattinata. I test hanno dato esito negativo. In via precauzionale le attività didattiche ed amministrative in presenza del plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Scopelliti, sito in via De Amicis, sono sospese.

L’attività didattica continuerà in modalità a distanza (Dad). Il plesso De Amicis sarà sottoposto alle operazioni di sanificazione ambientale. Tutti gli altri test antigenici rapidi degli studenti, dei docenti e del personale scolastico, effettuati stamattina, hanno dato esito negativo.

Intanto, il 26 febbraio i familiari, gli amici, i compagni di classe ed altri eventuali contatti dello studente risultato positivo saranno sottoposti nuovamente al test antigenico (i tempi sono stati stabiliti dai sanitari su base medico-scientifica relativamente al decorso del virus).

Inoltre, i compagni di classe dello studente ed eventuali congiunti frequentanti le altre scuole del comune dovranno osservare un periodo di quarantena, almeno fino a venerdì data prevista per il nuovo screening.

Il Comune, infine, ringrazia quanti hanno collaborato alle operazioni, i professionisti e i volontari che stamattina hanno lavorato per la comunità: Enzo Defilippo, Caterina Deieso, Antonio Marinaro, Stefano De Stefani, Elisa Sestito, Paolo Migliazza, Laura Ielapi e Carlo Sergio.

Carmela Commodaro – S1TV