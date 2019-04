Girifalco – Primo appuntamento con rassegna culturale “Letture di Primavera”

La rassegna culturale “Letture di Primavera”, promossa dall’Amministrazione Comunale di Girifalco su input dell’assessore alla Cultura Elisabetta Sestito, si rinnova nella sua, seconda edizione con un primo appuntamento di grande prestigio. Nella splendida cornice di Palazzo De Stefani-Ciriaco, ieri sera, lo scrittore Mimmo Gangemi ha presentato il suo ultimo lavoro “Marzo con gli agnelli”. Presenti, anche, l’assessore regionale alla Cultura Maria Francesca Corigliano e Salvatore Bullotta, responsabile amministrativo dell’Assessorato regionale alla Cultura.

La prima ha speso parole di grande stima ed apprezzamento per l’amministrazione comunale e per l’intera comunità manifestando la volontà di sostenere l’Ente negli imminenti lavori di restyling della fontana Carlo Pacino. Il secondo ha accompagnato la sala nel viaggio alla scoperta del romanzo di Gangemi.

La serata, moderata dalla giornalista Alessia Burdino, è stata allietata dalla musica di Saverio Fodaro e Maria Migliazza, e dalla voce della cantante Francesca Rotella. Hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa la famiglia Ciriaco, la Fv Eventi di Filippo Vonella, TelePepe’, l’associazione Minerva rappresentata dal vicepresidente Salvatore Passafaro, la Pro Loco, la libreria di Simona Mancuso “Il paese delle meraviglie” che ha, nell’occasione, incassato anche i complimenti di Gangemi.

Preziosa la presenza del centro d’ accoglienza L’Approdo, della Belle Époque, del prof. Carlo Magno, di Carolina Scicchitano responsabile amministrativo del Gal Serre Calabresi. Fondamentale il contributo di Domenico Olivadese per il paziente lavoro grafico, di Angela Mascaro per il prezioso aiuto, di Giuseppe Burdino per le foto. Presente, tra gli altri, anche l’assessore alla cultura del Comune di Cortale Simona Papaleo.

Dopo i saluti del sindaco Pietrantonio Cristofaro è stato l’assessore alla Cultura, Elisabetta Sestito, ad introdurre i lavori illustrando gli appuntamenti del calendario: si prosegue il 30 aprile alle ore 18 con “Ordo Mortis” di Salvatore Conaci a Palazzo De Stefani-Ciriaco. Anche quest’anno si fa tappa nelle scuole con “Resalio” di Elly Irukandji: 22 maggio alle ore 10.30 scuola Media. La rassegna si conclude il 22 giugno alle ore 18 sempre a Palazzo De Stefani – Ciriaco con un ospite d’eccezione: il procuratore della Repubblica di Catanzaro NICOLA GRATTERI che presenterà, nell’occasione, il libro scritto insieme ad Antonio Nicaso “Storia segreta della ‘ndragheta”. Un calendario variegato – ha sottolineato l’assessore che sono certa saprà soddisfare la curiosità e il “gusto” culturale della nostra cittadina che continua a dimostrare un grande desiderio di accrescimento e conoscenza confermando l’inclinazione del nostro paese quale baricentro culturale dell’hinterland catanzarese e non solo”.

Poi gli ospiti hanno accompagnato il pubblico alla scoperta di un romanzo bello, avvincente che racchiude nelle sue quasi 300 pagine uno spaccato profondo della nostra terra. Dentro c’è di tutto: famiglia, affari, amore, tradimento, malaffare, dolore, morte, donne, terra del sud. La descrizione dei luoghi, il linguaggio, gli intrecci, l’amore e il dolore: “Marzo con gli agnelli” è tutto questo. Un capolavoro, la sceneggiatura bella e pronta di un film che Gangemi non esclude possa realizzarsi davvero.