Girifalco – Sabato 22 giugno l’ultimo appuntamento “Letture di Primavera” con Nicola Gratteri

Si terrà sabato, 22 giugno alle ore 18, l’ultimo appuntamento della II edizione della rassegna culturale “Letture di Primavera”. Ospite della serata sarà il Procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri, che presenterà il libro “Storia segreta della ‘ndrangheta. Una lunga e oscura vicenda di sangue e potere (1860-2018)” scritto insieme ad Antonio Nicaso.

L’appuntamento è fissato per le ore 18 presso Palazzo De Stefani – Ciriaco, corso Roma. La serata, moderata dal giornalista Saverio Simone Puccio, sarà allietata dalla straordinaria voce di Giovanna Camastra, l’artista calabrese reduce dal successo di Sanremo Young.

“E’ un grande emozione – ha detto l’assessore alla Cultura, Elisabetta Sestito – avere ospite il Procuratore Gratteri. Siamo sicuri che il suo contributo sarà un arricchimento culturale e sociale per l’intera comunità girifalcese. In più occasioni abbiamo voluto veicolare, attraverso le Letture, valori come quella della giustizia e della legalità.

E sabato questo obiettivo sarà, perfettamente, centrato con la presenza del Procuratore Gratteri a cui vanno i miei ringraziamenti e quelli dell’intera amministrazione comunale per avere accettato il nostro invito. La serata sarà allietata dalla voce di Giovanna Camastra che ha voluto farci questo immenso regalo: di questo le siamo molto grati. Si tratta di un ritorno a Girifalco per il giornalista Saverio Simone Puccio, la cui professionalità e conoscenza della materia saranno, sicuramente, ulteriori elementi utili ad impreziosire la serata”.