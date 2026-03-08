Girifalco si tinge di rosa: la resilienza femminile al centro del dibattito con “Il tarantismo della vulva”

Il prossimo 10 marzo, alle ore 18:00, la Sala del Consiglio Comunale di Girifalco aprirà le sue porte per un incontro che promette di andare dritto al cuore della salute femminile e della forza interiore. L’iniziativa, intitolata “Resilienza Donna – Non è ‘tutto nella tua testa’”, nasce dalla precisa volontà e dall’impegno di Alessia Burdino, vicesindaco con delega alla Sanità.

L’evento ruoterà attorno alla presentazione del libro di Vanessa Burdino, “Il tarantismo della vulva. Dal morso interiore alla rinascita”, un’opera edita da Erga Edizioni che affronta con coraggio e delicatezza il tema del dolore pelvico cronico.

Il titolo dell’incontro è un messaggio potente: troppo spesso, infatti, le sofferenze femminili legate a patologie ancora poco conosciute vengono liquidate come disturbi psicosomatici, lasciando le donne sole con il proprio dolore.

Portare questo tema nel cuore istituzionale della città significa, nelle intenzioni del vicesindaco, abbattere i tabù e restituire dignità e ascolto a chi combatte battaglie invisibili.

Nel corso della serata, l’autrice dialogherà con Massimo Felice Nisticò, urologo e uro-ginecologo funzionalista, che offrirà una prospettiva scientifica e specialistica fondamentale per inquadrare correttamente queste problematiche dal punto di vista medico. A moderare il confronto sarà Alessia Palaia, che avrà il compito di guidare il racconto tra testimonianza personale e approfondimento clinico.

L’appuntamento, promosso dal Comune di Girifalco e realizzato in stretta collaborazione con il Lions Club Girifalco “Terra dei Feaci”, rappresenta un momento di crescita collettiva per tutta la comunità. È un invito a trovarsi in Piazza Umberto I, nel Palazzo Comunale, per riflettere insieme sulla salute come diritto alla parola e alla cura, trasformando il “morso” del dolore in un’occasione di rinascita e consapevolezza.