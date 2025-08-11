Girifalco, successo per la “Passeggiata sotto le Stelle”

Girifalco ha vissuto una serata magica l’8 agosto 2025, quando il centro storico si è illuminato non solo delle luci cittadine, ma soprattutto del bagliore delle stelle.

L’iniziativa, promossa da Delia Ielapi, consigliere comunale con delega al turismo in collaborazione con Avis Comunale Girifalco, ha visto la partecipazione del Gruppo Astrofili “Giovanbattista Amico”, che ha guidato i presenti in un affascinante viaggio alla scoperta del cielo notturno.

Il percorso, partito da Piazza Umberto I, ha attraversato le suggestive vie del centro storico per arrivare fino a Borg@rte, offrendo ai partecipanti scorci pittoreschi e momenti di condivisione.

La manifestazione ha unito cultura, astronomia e valorizzazione del territorio, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’esperienza immersiva a contatto con la storia e la bellezza del borgo.