Girifalco – Successo straordinario di pubblico per la quinta edizione di Ri_Vedi il centro storico

La magia delle stelle nella notte di San Lorenzo e la musica popolare di Cosimo Papandrea. Si apre e si chiude così la quinta edizione di Ri_Vedi il centro storico, #sottouncielodistelle. La manifestazione, promossa dall’amministrazione comunale guidata da Pietrantonio Cristofaro e dalla Pro Loco guidata dal presidente Orazio Cipullo, patrocinata dal Gal Serre Calabresi e realizzata con la collaborazione della Pf Concerti e della Fv Eventi di Filippo Vonella, si è conclusa ieri sera con un successo straordinario di pubblico.

La due giorni, nata da un’idea del presidente del Consiglio Comunale Elisabetta Ferraina, ha toccato il suo punto più alto, soprattutto sul piano emotivo, con la cerimonia di presentazione del restauro della Fontana Carlo Pacino. Una cerimonia, iniziata con la musica della Banda Città di Girifalco e la benedizione da parte di don Angelo Fusto, a cui hanno preso parte il presidente della Provincia Sergio Abramo, il funzionario della Soprintendenza Franco Vonella, l’on. Mario Tassone. Hanno fatto pervenire i loro saluti, seppur assenti, il dott. Giovanni Marrello della direzione generale della Soprintendenza e l’assessore regionale alla Cultura Maria Francesca Corigliano.

Ad illustrare i lavori di restauro è stato Rocco Greco. Originario di Girifalco e con un curriculum che lo ha visto impegnato dai Musei Vaticani al Luxor in Egitto, Rocco ha guidato un team composto da Lucia Di Paolo e Camillo Gianmarino.

La serata è, proseguita, con l’Opera Circus, la serenata d’amore e la premiazione dell’estemporanea di pittura organizzata dalla Pro Loco e curata da Salvatore Delogu. Hanno vinto Fabio Mascaro, Leonardo Cristofaro e Rocco Stranieri. Hanno, inoltre, partecipato Francesco Palleria, Salvatore Cristofaro e Fabrizio Zappella.

Tantissima gente ha invaso corso Roma per il concerto di Cosimo Papandrea: una festa perfetta per chiudere, in bellezza, la kermesse.

Una due giorni resa possibile grazie alla collaborazione e all’aiuto di tantissime persone e realtà che hanno creduto in questo progetto pensato per valorizzare il centro storico e la bellezza dei luoghi. Una bellezza che, da ieri, trova la sua massima espressione nella fontana restaurata.

“La quinta edizione di Ri_vedi il centro storico – ha detto il presidente del Consiglio Comunale Elisabetta Ferraina – si è arricchita nella forma e nei contenuti, mantenendo inalterato il desiderio di valorizzare il centro storico. “Sotto un cielo di stelle” ha portato con sé la magia di quei desideri che accompagnano la notte di San Lorenzo. E questi desideri hanno regalato all’ asse principale del nostro centro storico spettacoli, arte e due bellissimi interventi: un’ opera muraria – realizzata da Rocco Ugo Conte – che racconta di Girifalco e il restauro conservativo del simbolo della nostra comunità la Fontana Carlo pacino nella sua nuova splendida veste. Tante le emozioni di questa edizione frutto di un lavoro di squadra alla quale va il mio grazie più grande”.