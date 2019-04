Girifalco – Trovato con eroina nella tasca dei pantaloni, giovane arrestato

E’ stato trovato dai carabinieri della compagnia di Girifalco con dell’eroina nascosta in una tasca dei pantaloni e per questo posto ai domiciliari. E’ accaduto a Girifalco dove il giovane è stato infatti arrestato per per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo stava percorrendo corso Migliaccio a bordo della propria moto in direzione dell’abitato di Borgia quando è stato fermato da militari impegnati in un servizio di prevenzione sul territorio; alla vista degli operanti ha tentato di disfarsi di un involucro di cellophane contenente 15 grammi di eroina, nascosto in una tasca dei pantaloni, lanciandolo via.

Lo stupefacente è stato tuttavia recuperato e sequestrato. Il motociclo, sprovvisto di copertura assicurativa, è stato posto sotto sequestro amministrativo mentre il conducente, arrestato, era ristretto in regime di arresti domiciliari a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.