Gita da Soverato a Rossano e paludi… scoprendo la Calabria

Il 16 Giugno 2019 Iorfida Viaggi, in collaborazione con il prof. Giuseppe Pisano, organizza una gita di un’intera giornata per visitare luoghi sorprendenti di Calabria come Rossano e Paludi. Il programma si svilupperà nel modo seguente:

-ore 7,00 partenza da Soverato (di fronte stazione Carabinieri) e previsto arrivo a Rossano (con possibilità di soste concordate del pullman lungo il percorso per salita passeggeri) alle ore 10,00 circa. Visita guidata: all’abbazia del Pathirion (fondata nel 1095 da Bartolomeo da Simeri, fu uno dei più importanti centri culturali del Meridione d’Italia nel medioevo. Nella chiesa abbaziale è presente un vasto mosaico pavimentale figurato); alla Cattedrale (custodisce all’interno l’icona bizantina della Madonna Achiropita); al bellissimo Palazzo Madre Isabella De Rosis (con le sue stupende sale ottocentesche)q

-ore 13,40 circa pranzo facoltativo in ristorante tipico (“La bizantina”) nel centro storico di Rossano (antipasto+primo+acqua+vino+caffè al costo di 13 euro; in alternativa si può consumare la colazione al sacco);

-ore 15,00 circa visita guidata: al Museo Diocesano e del Codex (contenente il famoso Codex Purpureus Rossanensis noto in tutto il mondo per l’importanza religiosa, storica e artistica – riconosciuto Patrimonio Unesco 2015 -); alla Chiesa di San Marco (capolavoro dell’architettura bizantina -X secolo).

-ore 16,30 partenza per Paludi con previsto arrivo alle 17,00 . Visita guidata al Parco Archeologico di Castiglione di Paludi (sono presenti una necropoli enotria -IX-VIII sec. a.C.- e gli imponenti resti dell’abitato fortificato brettio -IV-III sec. a.C.- tra cui: le mura ciclopiche, la Porta Est, l’abitato Nord con caratteristiche architettoniche notevoli, il cosiddetto teatro…);

-ore 19,00 partenza per Soverato con arrivo previsto alle 22,00 circa .

Quota partecipativa (pranzo escluso) è di 40 euro (comprensive di pullman, guide locali, offerta a Palazzo De Rosis, biglietto d’ingresso al Museo del Codex). Prenotazioni obbligatorie presso il negozio “Dolci creazioni” di Soverato, vicino p.zza M. Ausiliatrice (via Comito n.5, di fronte negozio BIBA-uomo). Per tutte le informazioni chiedere l’amicizia su facebook a Giuseppe Pisano o telefonando al 3471728128 – 3334081744 .