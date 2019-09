Gita da Soverato a Umbriatico, Cirò e Cirò Marina

Domenica 29 Settembre 2019 la ditta Jorfida Viaggi, in collaborazione con il professore Giuseppe Pisano, organizza una gita di un giorno a Umbriatico (per visitare il centro storico e per vedere le Sacre Reliquie legate a Gesù e Maria SS.ma), Cirò (per vedere i musei e il castello presenti nel centro storico) e Cirò Marina (per visitare il Museo Archeologico e i Mercati Saraceni). Il programma si svilupperà nel modo seguente:

-ore 8,00 partenza da Soverato (di fronte stazione Carabinieri, con possibilità di soste concordate del pullman lungo il percorso per salita passeggeri da Soverato a CZ Lido) e previsto arrivo a Umbriatico alle 10,20 circa. Visita guidata alla ex Cattedrale dove sono presenti reliquiari straordinariamente con ancora i sigilli antichi e intatti contenenti frammenti della veste di Gesù, del Velo della Veste della Santa Vergine, del Sacro Legno e della Colonna della Flagellazione, il Chiodo di Gesù, la famosa Sacra Spina e tesori vari. Successivamente si scenderà al piano inferiore per visitare la Cripta segreta cui sono presenti una misteriosa colonna tortile forata detta “dell’Iniziato” (o “di Giuda”), alcuni fiori affrescati ad otto petali ed altre particolarità;

-ore 11,00 passeggiata nel centro storico per visite: ad alcune grotte eremitiche e al palazzo della famiglia Giuranna (il cui capostipite risulta essere un crociato di nome Jacobus) oggi sede del Comune; alla chiesetta di Santa Maria, dove furono trovate molte sepolture di cavalieri in armi e dove è possibile ammirare uno stupendo affresco medievale raffigurante l’incoronazione della Vergine;

-ore 12,15 partenza per la frazione di Perticaro di Umbriatico per il pranzo (facoltativo) presso il Seminario estivo “Oasi San Giuseppe” (primo+ secondo+ contorno+dolce+acqua+caffè=offerta 10 euro);

-ore 14,30 circa partenza per Cirò con previsto arrivo alle 15,05.Visita guidata: al Museo Nazionale “Visioni Celesti Luigi Lilio” (riformatore del Calendario Gregoriano) con una sezione dedicata all’alchimista Giano Lacinio; al castello “Carafa” e al centro storico;

-ore 17,30 circa partenza per Cirò Marina con previsto arrivo alle 17,45. Visita al Museo Civico Archeologico (che ospita reperti provenienti dal tempio di Apollo rinvenuti negli scavi di Punta Alice e materiali risalenti alla fase storica del Bretti) e ai Mercati Saraceni (in località Madonna di Mare, dove “la tradizione narra che l’Apostolo Pietro, approdato su questi lidi durante un suo viaggio da Antiochia a Roma, fondò sui resti di un tempio pagano il primo insediamento cristiano chiamato Santa Croce”).

-ore 19,00 partenza per Soverato con previsto arrivo alle 21,00 circa.

Prezzo complessivo (escluso pranzo) 40 euro (bus, accompagnatore e ingressi vari). Prenotazioni obbligatorie presso il negozio “Dolci creazioni” di Soverato, vicino p.zza M. Ausiliatrice (via Comito n.5 di fronte negozio BIBA-uomo). Per info: 3471728128 oppure 3334081744.