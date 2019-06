Gita da Soverato a Villa Caristo e ai borghi di Placanica e Riace

Il 30 Giugno 2019 Iorfida Viaggi, in collaborazione con il prof. Giuseppe Pisano, organizza una gita di un’intera giornata nella Kauloniatide iniziando dalla visita alla famosa Villa Caristo (villa rurale settecentesca, unico esempio di arte barocca in Calabria) per poi andare a vedere Riace (paesino venuto alla ribalta prima per il ritrovamento dei famosi Bronzi e poi per l’accoglienza agli immigrati, ma noi intendiamo visitarlo per le sue bellezze artistiche custodite nel Santuario dei SS Medici e per i suoi caratteristici vicoli del centro storico) ed infine, nel pomeriggio per ammirare il bellissimo borgo di Placanica con il suo sorprendente centro storico. Saremo sempre seguiti da un grande esperto e autore di libri su tutte le realtà che visiteremo: Alfredo Fulco. Il programma si svilupperà nel modo seguente:

-ore 8,00 partenza da Soverato di fronte stazione Carabinieri (con possibilità di soste concordate del pullman lungo il percorso sulla Statale 106 per salita passeggeri: da Soverato a Monasterace) e previsto arrivo a Villa Caristo alle ore 9,00. Incontro con la guida locale e visita alla struttura immersa nel verde delle colline di Stignano che il critico d’arte Frangipane definì “la villa più bella e la più architettonica della Calabria” ;

-ore 10,40 partenza per Riace e previsto arrivo alle 11,05. Visita guidata alla chiesa Matrice, al Santuario dei SS Medici Cosma e Damiano e a tutto il centro storico;

-ore 13,45 pranzo facoltativo in ristorante “da Nicolina” a pochi minuti da Riace(antipasto+primo+acqua+vino+caffè al costo di 13 euro; in alternativa si può consumare la colazione al sacco);

-ore 15,00 partenza per Placanica e previsto arrivo alle 15,30. Visita guidata al borgo (castello, torri, convento domenicano, chiese etc.);

-ore 19,00 circa partenza per Soverato con previsto arrivo alle ore 20,15 circa.

Quota partecipativa (pranzo escluso) è di 35 euro (comprensive di pullman, accompagnatore, guida locale, biglietto d’ingresso a Villa Caristo). Prenotazioni obbligatorie presso il negozio “Dolcicreazioni” via Comito 5, Soverato. Per tutte le informazioni chiedere l’amicizia su facebook a Giuseppe Pisano o telefonando al 3471728128 – 3334081744 .