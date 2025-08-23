Giulia Mei, la voce siciliana dell’indie pop in concerto a Borgia il 25 Agosto

A Borgia un’esplosione di libertà con Giulia Mei ed il suo live “Io della musica non ci ho capito niente”.

Appuntamento imperdibile ad ingresso gratuito lunedì 25 Agosto alle 21:30 a Villa Pertini con la cantautrice e pianista palermitana da oltre due milioni di ascolti, ospite della rassegna “Borgia Summer Vibes”.

Uno spettacolo organizzato dal Comune di Borgia e da RVS – Radio Valentina per una serata all’insegna della buona musica d’autore: un intreccio di immaginari sonori diversi e una contaminazione tra cantautorato, pianismo classico/barocco e musica elettronica.

A completare l’atmosfera suggestiva della location, Giulia Mei si esibirà suonando un pianoforte a coda. L’opening act è affidato a Januaria Carito, cantautrice catanzarese dall’anima rock, classe 1988, nota per la partecipazione ad “Amici”, che ha aperto il concerto di Serena Brancale lo scorso 06 Agosto a Catanzaro Lido e recentemente è stata anche tra i protagonisti di “Like A Star”, il talent musicale condotto da Amadeus sul canale Nove.

Januaria salirà sul palco per regalare al pubblico i suoi brani come “Santi” e “Smarriti”, che trattano, rispettivamente, gli argomenti del pregiudizio e della crisi in un rapporto di coppia, ma anche il nuovo singolo “Vai da lei”.