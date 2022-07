Giuseppe Chiaravalloti nuovo presidente della Pro Loco di Soverato

Cambio della guardia al “vertice” della Pro Loco di Soverato. Dopo cinque anni, l’ex giornalista Rai Pietro Melia cede il “testimone” a Giuseppe Chiaravalloti, già Presidente dal 2000 al 2003. Del nuovo Direttivo – eletto alla unanimità dai Soci convocati in assemblea nella sede di Piazza Stazione – fanno parte con Chiaravalloti Presidente e Melia Presidente Onorario per volontà collettiva anche Caterina Katya Urzino (Vice Presidente), new entry con Barbara Cristofaro e Antonio Mauro più gli “uscenti” e riconfermati Piera Caglioti, Pasquale Posillipo e Aldo Pullano, componenti di un’unica lista.

Tre i revisori dei conti, anch’essi eletti all’unanimità: Gianna Flematti, Gianfranco Rombolà e Rodolfo Politi.

Alla riunione, saluti istituzionali del vice sindaco Emanuele Amoruso e dell’assessore Francesco Matozzo.

Nel suo saluto il Presidente uscente ha voluto ricordare l’ultimo atto significativo della sua gestione, il protocollo d’intesa sottoscritto con il neo Sindaco Daniele Vacca con il quale si assegna alla Pro Loco un ruolo fondamentale di collaborazione con l’amministrazione comunale e di coordinamento fra tutte le Associazioni effettive della Città per una migliore riuscita delle iniziative che si metteranno in calendario e non solo per l’imminente stagione estiva ma per l’intero anno. Melia ha poi ringraziato la “squadra” che lo ha affiancato con sacrificio e grande disponibilità umana.

Il neo Presidente Giuseppe Chiaravalloti si è dichiarato convinto che la sua sarà una gestione in continuità con la precedente, considerato anche che “squadra” che vince non si cambia ed ha rilanciato l’impegno per sempre maggiori e prestigiosi traguardi.

Lo sforzo maggiore di Chiaravalloti si concentrerà inoltre sul rapporto sinergico con le altre Associazioni cittadine (e non solo) per evitare, come purtroppo accaduto in passato, sovrapposizioni di eventi, e insieme a loro definire un calendario delle manifestazioni che valorizzi ogni risorsa e che dia a turisti e residenti la possibilità di poter godere un soggiorno all’insegna della cultura e del sano divertimento. Anche in questo campo Soverato deve confermarsi – ha auspicato Giuseppe Chiaravalloti – “La Perla dello Jonio” e la realtà capofila del territorio.