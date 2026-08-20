Giuseppe Falcomatà a Santa Caterina dello Ionio presenta il libro “Tiri Mancini”

Sabato 22 agosto alle ore 20.30, Torre Sant’Antonio, a Santa Caterina dello Ionio, ospiterà l’onorevole Giuseppe Falcomatà per la presentazione del suo libro “Tiri Mancini”, edito da Castelvecchi.

L’incontro rientra nel programma della decima edizione della rassegna culturale “Uno sguardo dalla Torre”, che anche quest’anno porta a Santa Caterina dello Ionio protagonisti della cultura, dell’informazione e della vita pubblica.

Avvocato, scrittore e già sindaco di Reggio Calabria, Falcomatà è oggi consigliere regionale della Calabria. Con “Tiri Mancini” si misura con la narrativa attraverso la storia di un avvocato chiamato ad affrontare un caso complesso, che finisce per mettere in discussione certezze personali, professionali e familiari.

Il titolo diventa così anche una metafora di quei colpi inattesi che la vita può riservare e della capacità di reagire, cambiare prospettiva e ripartire. Una dimensione che rende il romanzo particolarmente interessante anche alla luce dell’esperienza pubblica e personale del suo autore.

A dialogare con l’onorevole Giuseppe Falcomatà sarà Maria Antonietta De Francesco, in un incontro pensato non come una semplice presentazione libraria, ma come un confronto aperto sul rapporto tra scelte, responsabilità, vita pubblica e dimensione privata.

L’appuntamento è per sabato 22 agosto, alle ore 20.30, a Torre Sant’Antonio – Santa Caterina dello Ionio (CZ), nell’ambito della X edizione di “Uno sguardo dalla Torre”.