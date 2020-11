Giuseppe Zuccatelli è il nuovo commissario per la Sanità in Calabria

Giuseppe Zuccatelli è stato indicato in Consiglio dei ministri per il ruolo di nuovo commissario per la Sanità in Calabria. “Abbiamo appena nominato il nuovo commissario alla sanità in Calabria. È il dottor Giuseppe Zuccatelli, persona di grande competenza e capacità operativa. Avrà tutto il sostegno per l’emergenza e oltre, dando pari dignità ai cittadini, recuperando ritardi e diritti perduti”. Lo annuncia il ministro Provenzano.

Giuseppe Zuccatelli è il nuovo commissario ad acta alla sanità calabrese. Si tratta dell’attuale commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e dell’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini.

La decisione, questa sera dal Consiglio dei ministri che si è riunito d’urgenza, a seguito della defenestrazione del generale Cotticelli dopo le dichiarazioni e le polemiche seguite ad una trasmissione tv.