Giustizia, bufera sulle parole di Gratteri: «I “per bene” votano No, la massoneria per il Sì»

Non è la prima volta che le sue parole sollevano un polverone, ma stavolta Nicola Gratteri, Procuratore Capo di Napoli, ha colpito al cuore il dibattito politico sulla riforma della giustizia.

In un intervento che ha immediatamente infiammato il clima parlamentare, il magistrato ha tracciato una linea netta e divisiva tra i sostenitori dei cambiamenti normativi in atto e i loro oppositori.

​La “linea del Piave” di Gratteri

​Secondo Gratteri, il fronte del dissenso alla riforma sarebbe composto esclusivamente da cittadini onesti, mentre l’approvazione favorirebbe le zone d’ombra della società.

​«È certo che voteranno per il No le persone per bene e voteranno per il Sì la massoneria deviata e i centri di potere che avrebbero vita difficile con una giustizia efficiente.»

​Una dichiarazione che non lascia spazio a sfumature: per il Procuratore, l’attuale impianto di riforma non mirerebbe a snellire i processi, ma a depotenziare l’azione della magistratura contro i poteri occulti. Secondo questa visione, una giustizia realmente “efficiente” sarebbe lo spauracchio di chi opera nell’illegalità, spingendo questi ultimi a sostenere il “Sì” per mantenere intatti i propri privilegi.

​Reazioni: il Centrodestra “salta sulla sedia”

​Le reazioni della maggioranza non si sono fatte attendere. Le parole di Gratteri sono state accolte con indignazione dai rappresentanti del centrodestra, che vedono nel suo intervento un’indebita interferenza della magistratura nell’agone politico e legislativo.

​Accuse di politicizzazione: Molti esponenti governativi hanno definito “inaccettabile” la categorizzazione dei cittadini in base al loro orientamento di voto.

​Difesa della riforma: Il fronte del Sì ribadisce che l’obiettivo è la certezza del diritto e la riduzione dei tempi biblici dei processi, elementi necessari per la competitività del Paese.

​Scontro tra poteri: Si riaccende dunque l’eterno conflitto tra politica e magistratura, con il governo che accusa una parte della magistratura di voler conservare uno status quo intoccabile.

​Un clima incandescente

​L’uscita di Gratteri arriva in un momento cruciale per l’iter delle riforme istituzionali. La sua non è solo una critica tecnica, ma una presa di posizione etica che sposta il dibattito dal piano del diritto a quello della moralità pubblica. Se per i suoi sostenitori Gratteri è “l’ultimo baluardo” contro la corruzione, per i detrattori le sue parole rappresentano un superamento dei confini del suo ruolo istituzionale.