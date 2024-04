Giusy Ferreri in concerto il 5 maggio a Botricello

In attesa di poterla vedere nelle date estive che terrà con il suo nuovo tour in tutta Italia, e quindi anche in Calabria, per cantare dal vivo i grandi successi della sua carriera ultradecennale, Giusy Ferreri ha annunciato una sua prima data, il prossimo 5 maggio a Botricello, dove si esibirà in piazza Pertini.

Il concerto, ad ingresso gratuito, è organizzato dalla Ticket Service Calabria, così come le due date calabresi del tour estivo: la prima al Campo sportivo di Cariati (Cs) il prossimo 17 agosto, la seconda a Laureana di Borrello (Rc) il 19 agosto.

Giusy Ferreri sarà accompagnata sul palco dalla sua band composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Davide Aru (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra).

Lo scorso novembre è uscito “Il meglio di te”, per la colonna sonora del film “Il meglio di te” di Fabrizio Maria Cortese, andato in onda in prima serata su Rai 1, dopo l’uscita nelle sale cinematografiche.

Oltre a prestare la sua voce, Giusy Ferreri ha firmato il testo e le musiche del brano in cui racconta la storia dei protagonisti che si perdono e si ritrovano quando nulla è più scontato.