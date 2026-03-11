Gli Amici di San Martino donano lo strumento diagnostico APCM-2 alla Neuropsichiatria Infantile di Soverato

L’associazione Amici di San Martino di Soverato rende noto di aver donato alla Neuropsichiatria Infantile cittadina lo strumento diagnostico “APCM-2”, test clinico utilizzato per la valutazione e l’osservazione dello sviluppo psicomotorio nei bambini.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un contributo concreto al potenziamento delle attività diagnostiche e di supportare il lavoro quotidiano dei professionisti impegnati nella tutela della salute e dello sviluppo dei minori.

Lo strumento APCM-2 rappresenta un importante supporto nell’ambito delle attività di valutazione neuropsicologica e psicomotoria, consentendo un’osservazione più approfondita delle competenze motorie e prassiche dei bambini e favorendo percorsi diagnostici sempre più accurati e tempestivi.

Attraverso questa donazione, gli Amici di San Martino intendono esprimere anche il proprio apprezzamento per l’impegno e la professionalità con cui il servizio di Neuropsichiatria Infantile di Soverato opera quotidianamente a sostegno dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie.

L’associazione rinnova così il proprio impegno a favore della comunità, nella convinzione che il rafforzamento dei servizi sanitari territoriali e la tutela dell’infanzia rappresentino obiettivi fondamentali per il benessere dell’intero territorio.

Salvatore Lomanno

Presidente

Amici di San Martino