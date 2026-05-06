Gli Antigua presentano il nuovo singolo “Cantu do Paisi”: un omaggio a Montepaone tra musica, poesia e identità

Gli Antigua annunciano l’uscita del loro nuovo brano “Cantu do Paisi”, un singolo profondamente legato al territorio e alla memoria collettiva, dedicato al paese di Montepaone e alle sue radici culturali.

Il brano nasce come un racconto musicale che celebra la vita, le tradizioni e le atmosfere del borgo calabrese, trasformando immagini e ricordi in un percorso sonoro ricco di emozione e autenticità.

“Cantu do Paisi” si inserisce nel percorso artistico del gruppo, da sempre attento alla valorizzazione delle identità locali e delle sonorità popolari del Sud Italia.

Attraverso un intreccio di strumenti acustici, melodie evocative e una forte componente vocale, gli

Antigua costruiscono un paesaggio musicale che restituisce la bellezza semplice e profonda di Montepaone: i suoi luoghi, le sue voci, la sua storia e il legame indissolubile tra le persone e la propria terra.

Il brano “U cantu do paisi”, proposto dal gruppo Antigua, è in realtà una rivisitazione in chiave moderna di una poesia del poeta montepaonese Alfonso Cutruzzulà, il cui titolo originale è “U panorama e Muntipauna”.

La poesia descrive la bellezza del paese, soffermandosi sulle caratteristiche geografiche del territorio e raccontando alcune vicende del passato. Allo stesso tempo, valorizza il borgo e la sua posizione geografica, offrendo un’immagine suggestiva e ricca di significato della realtà locale.

Il singolo non è soltanto un omaggio, ma anche un invito a riscoprire il valore delle radici e della memoria, elementi fondamentali per preservare l’identità culturale dei territori.

“Cantu do Paisi” è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.