Gli Architetti Catanzaro partecipano alla decima competizione Nazionale

Anche quest’anno la squadra di calcio degli Architetti della provincia di Catanzaro si appresta a partecipare alla decima competizione Nazionale tra gli Ordini Provinciali che, in questa occasione sarà disputata per la prima volta in Puglia nella città di Foggia.

Dopo il terzo posto della passata edizione che si è svolta a Roma, la squadra del presidente dell’Ordine Giuseppe Macrì, guidata dai responsabili Architetti Saverio Francesco Tuccio e Francesco La Valle, ben allenata dall’ex calciatore del Catanzaro Francesco “Ciccio” Esposito, contenderà dal 6 al 9 giugno, l’ambito trofeo a compagini del calibro di Napoli, Roma, Catania, Foggia e altre con l’ambizioso sogno di arrivare in finale.

La rosa dei CalcioArchitetti: portiere – Domenico Macri; difensori – Fortunato Caloiaro, Giuseppe Esposito Vivino, Salvatore Mardente, Giuseppe Olivieri, Antonio Pristerà (vice cap.), Dario De Fazio, Francesco Zangara, Antonio Saladino; centrocampisti – Salvatore Arena, Natale Perri, Giuseppe Giampà (cap.), Francesco La Valle, Ilario Zangari (vice cap.), Pietro Pileci, Vitaliano Magro, Giuseppe Procopio, Francesco Caligiuri, Nicola Voci, Francesco Pirroncello; attaccanti – Francesco Tinello, Andrea Riccelli, Sergio Mirante, Salvatore Taverniti, Saverio Francesco Tuccio, Maurizio Tirone; allenatore – Francesco Esposito.