Gli auguri dell’associazione Universo Minori per la Santa Pasqua

Noi di Universo Minori, che siamo persone come tutti, con gioie e dolori, con delusioni e speranze, con i timori di questo tempo, e che ora, come altri, patiamo di non essere liberi, auguriamo una Santa Pasqua del Signore a tutti i bambini nostri amici, ai loro genitori e maestri ai bisognosi di pane e ai bisognosi di affetto, a chi è ammalato a chi è in salute ed incerto, a chi già da prima vive ristretto, a chi non guarda al passato ma all’avvenire, a chi cammina di buon passo, a chi è caduto e si sa rialzare, noi di Universo Minori, mandiamo a tutti l’augurio di tornare assieme ad essere nuovamente felici.