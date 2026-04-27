​Gli effetti concreti di tre job shadowing VET in Turchia per lo staff del Malafarina di Soverato!

La Direttrice dei Servizi Amministrativi Rosanna Arena affiancata da Dilek Yilmaz, il vice preside Andrea Natali con il suo Referente Fazli Güleç, la coordinatrice Erasmus Savina Moniaci che si è avvalsa dell’expertise di Haluk Hazan e di Orhan Çay, sono stati accolti dal 10 al 15 aprile da Cengiz Korucu, dirigente della Mehmet Kemal Coşkunöz di Bursa.

Per la DSGA Arena, il cui ruolo in Turchia è svolto da vicepresidi regolarmente abilitati in seguito al superamento di un concorso pubblico, il confronto sulle pratiche amministrative relative agli appalti e alla rendicontazione Erasmus da un lato e la gestione dei rapporti con gli enti e le aziende per i tirocini ai quali gli studenti turchi dedicano ben tre giorni settimanali.

Per il Coordinatore Erasmus confronto su strategie di mobilità e programmazione per promuovere, selezionare e preparare studenti e staff. In Turchia l’accoglienza e la dissemination sono il punto di forza per la creazione di un Network euromediterraneo che apra a progetti di cooperazione più solidi.

Per il Vicepreside Natali, confronto su modelli di leadership didattica focalizzati sul coordinamento del team docenti, gestione dell’orario, integrazione del modello di internazionalizzazione nel Piano Strategico dell’Istituto con una particolare attenzione sulle metodologie project-based che raccordano il modello scuola-impresa nel contesto turco, in un clima scolastico caratterizzato da efficienti strategie di gestione delle classi e di mediazione che rafforzano la comunità educante.

Il risultato comune: una visione più ampia, competenze rafforzate e una rete internazionale che rende la scuola più europea, efficiente e pronta alle sfide del nuovo imminente programma settennale Erasmus+.