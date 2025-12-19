Gli “Elfi solidali” dei bambini di Petrizzi in tour per raccogliere speranza

Ieri nelle strade di Petrizzi è partito il tour degli “elfi solidali” dei bambini dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Petrizzi.

Con il sorriso e la gioia che solo i più piccoli possono portare, questi bambini hanno intrapreso una missione speciale: raccogliere i fondi destinati alla ricerca sulle malattie genetiche promosse da Telethon.

Dai laboratori di artigianato i bambini hanno dimostrato che con un cuore grande e un pò di creatività si può fare molto per gli altri.

I bambini sono un esempio perfetto di come la generosità e la compassione possono unire le persone per un obiettivo comune.

Un ringraziamento speciale va alla dirigente scolastica, al sindaco, al parroco, all’Avis di Petrizzi e ai genitori che hanno sostenuto e incoraggiato quest’iniziativa, dimostrano che insieme si può fare molto per la comunità.

Un grande grazie va anche a tutte le maestre e collaboratori scolastici che hanno aiutato i bambini a realizzare i loro meravigliosi prodotti per il mercatino, insegnando loro il valore della solidarietà e della creatività.

Speriamo che questo piccolo gesto possa portare un sorriso a chi ne ha bisogno!

La maestra

Anna Maria Procopio