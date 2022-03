Gli insegnamenti di Bruno Gröning in un incontro su Zoom. Uno sguardo “altro” sulla salute e il benessere

Un percorso per riconnettersi all’ energia vitale per una esistenza sana e gioiosa.

Un approccio ai temi della salute di corpo e ambiente, attraverso le parole di un mistico tedesco, Bruno Gröning (Danzica 1906- Parigi 1959). Noto soprattutto nella Germania postbellica, dotato di una grande forza interiore, aveva indicato una via verso il pieno benessere psicofisico e armonia con se stessi e il proprio spazio vitale.

Se ne parla in un incontro online sulla piattaforma Zoom, domenica 10 aprile alle ore 19. Organizzano “Gli Amici di Bruno Gröning, Circolo per l’Aiuto Naturale nella Vita”, associazione internazionale, aconfessionale e senza scopo di lucro.

La partecipazione è libera e gratuita. Per entrare ci si può collegare al seguente link: https://t1p.de/it-22.

“L’ incontro, che si snoda tra relazioni e testimonianze, è un’ occasione per guardare anche da una prospettiva diversa ai temi della salute, malattia e dipendenze, in un dialogo armonico e costruttivo tra fede e scienza”, sottolinea il principale relatore, Hans Maier, medico del Gruppo Medico-Scientifico Specializzato (MWF) del “Circolo”, di cui fanno parte, a titolo volontario, medici, psicologi, veterinari e naturopati.

Bruno Gröning proveniva da una famiglia di modeste origini. “Senza mai accettare compensi in denaro era mosso solo dal desiderio di aiutare il prossimo. Possedeva un’intuitiva conoscenza di come ci si potesse riconnettere alla sorgente della primordiale forza vitale, per vivere un’ esistenza in salute e benessere”, racconta Viviana Benci, psicologa dell’ MWF.

“I pensieri sono energie, forze spirituali”, spiegava questo “piccolo servitore”, come soleva definirsi. Da qui l’ importanza di accogliere pensieri di pace, accettazione, accoglienza, inclusione, amore per il prossimo e la natura. Per questo impegno nella promozione mondiale della pace e della tolleranza nel 2013 il “Circolo” è stato insignito all’ONU da parte della Ong “World Peace Prayer Society” del Premio “Peace Pole”.