Gli odontoiatri calabresi somministreranno i vaccini antiCovid

I presidenti Albo Odontoiatri degli Ordini delle province della Calabria, in un incontro avuto con il commissario alla sanità, Guido Longo, hanno manifestato, così come avvenuto sin dall’inizio della pandemia, la piena disponibilità dei professionisti odontoiatri a dare il loro contributo per accelerare la vaccinazione dei calabresi.

In una emergenza sanitaria di tale gravità, gli odontoiatri calabresi daranno il loro prezioso contributo, partecipando, in prima persona, alla campagna vaccinale contro il Covid-19. L’incontro si è svolto presso gli uffici della Cittadella Regionale in un clima di reciproca disponibilità collaborativa e grande senso di responsabilità che il momento impone.

Oltre al commissario Longo erano presenti i presidenti degli Albi Odontoiatri, Salvatore De Filippo (Catanzaro), Giuseppe Guarnieri, Corrado Bellezza (Crotone) e Rita Todaro (Vibo Valentia). I presidenti, oltre ad alcune proposte operative, hanno, inoltre, evidenziato la necessità di risolvere diverse problematiche anche di carattere tecnico che impediscono agli iscritti l’accesso alla piattaforma dedicata al corso per la somministrazione dei vaccini.

Il Commissario Longo ha espresso grande soddisfazione e compiacimento per la manifestata collaborazione degli odontoiatri calabresi, sottolineando il loro grande senso etico e di solidarietà sociale.

Nei prossimi giorni le parti si riuniranno nuovamente per siglare il protocollo che stabilirà le modalità organizzative per la somministrazione dei vaccini anti Covid- 19 presso i centri vaccinali HUB già individuati dalla Regione Calabria, al fine di operare in sicurezza nell’interesse della salute dei cittadini.