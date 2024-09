Gli rubano la collana in discoteca e la ritrova in vendita su Facebook, denunciato il ricettatore

Ha percorso quasi 700 chilometri, solo per ottenere nuovamente quella collana in oro che gli fu strappata dal collo durante le vacanze. Il furto fu commesso in una discoteca di Catanzaro e la collana, a poco più di 15 giorni dallo scippo, è saltata fuori sul marketplace di Facebook, in vendita a 400 euro.

La vittima, un 26enne della provincia di Reggio Emilia, l’ha riconosciuta e si è messa immediatamente in viaggio, concordando con il venditore un appuntamento per lo scambio.

Prima di raggiungere l’uomo che aveva messo in vetrina il suo collier, il giovane emiliano ha però raccontato tutto ai carabinieri di Portici.

All’incontro, così, sono arrivati anche i militari. Hanno individuato il venditore, un 38enne di Portici, e l’hanno messo alle strette: ha consegnato spontaneamente la collana, poi restituita al legittimo proprietario.

L’uomo è stato denunciato e dovrà rispondere di ricettazione.