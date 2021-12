Gli scout del gruppo AGESCI di Satriano con la “Luce della Pace 2021”, il programma

Nella Basilica della Natività a Betlemme, proprio dove è nato Gesù, vi è una lampada che arde ininterrottamente da moltissimi secoli, ed è alimentata dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane.

Ogni anno, prima di Natale uno Scout attinge la luce da quella lampada perché, passando da fiamma a fiamma, giunga in tutto il mondo accompagnando il messaggio di pace, gioia e speranza che porta con sé. È la stessa luce che giunge a noi, non come superstizioso amuleto, ma come segno che richiama la nascita di Gesù, luce del mondo.

Mentre come Chiese in Italia siamo avviati nel cammino sinodale, ci sentiamo accompagnati dalla luce di Cristo, calda e consolante, che vogliamo portare a ogni fratello, soprattutto a chi vive ai margini, a chi si sente solo, a chi è ammalato, a chi è disperato, a chi soffre per un lutto, a chi ha bisogno di un semplice sguardo o di un gesto di attenzione.

Portando questa luce ci sentiremo spronati a essere costruttori di pace per gli altri, soprattutto con chi abbiamo litigato. Per questo, ciascuno potrà accendere un cero per portare la luce nella sua casa e accompagnarla verso altre lampade: persone e famiglie che hanno bisogno di lasciarsi incontrare da Gesù.

Il Programma

La Luce della pace sarà accompagnata nel nostro comprensorio dal gruppo scout Agesci “Satriano 1” secondo il seguente calendario:

Chiaravalle Centrale, Convento dei Padri Francescani Cappuccini, durante la S. Messa delle ore 9,30 di Domenica 19 dicembre 2021.

Argusto, Parrocchia “S. Ilario V.”, durante la S. Messa delle ore 9,30 di Domenica 19 dicembre 2021.

Gagliato, Parrocchia “S. Nicola V.”, durante la S. Messa delle ore 10.30 di Domenica 19 dicembre 2021.

Soverato Superiore, Parrocchia “Maria SS. Addolorata”, durante la S. Messa delle ore 10.00 di Domenica 19 dicembre 2021.

Davoli Marina, Parrocchia “S. Roberto Bellarmino”, durante la S. Messa delle ore 10.00 di Domenica 19 dicembre 2021;

Sostene Superiore, Parrocchia “S. Maria del Monte”, durante la S. Messa delle ore 10.00 di Domenica 19 dicembre 2021. Sostene Marina, Parrocchia “Madonna del Rosario”, durante la S. Messa delle ore 11.00 di Domenica 19 dicembre 2021.

Chiunque non abita nei Comuni indicati, e desidera riceverla, può contattare il gruppo Scout o la parrocchia di Satriano Marina.

Fiaccolata

Isca Superiore e Marina, fiaccolata nel centro storico, da piazza Giovanni Paolo II alla chiesa matrice “S. Nicola”, a partire dalle ore 17,00.

Natale

Satriano Marina, Parrocchia “S. Maria della Pace”, durante la Messa di mezzanotte nella Veglia di Natale: Venerdì 24 dicembre, ore 23,00.