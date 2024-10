Gli studenti del “Rambaldi” di Lamezia Terme alla scoperta dell’arte e della storia di Cropani

Cropani è uno dei borghi più importanti della provincia di Catanzaro, ricco di storia, cultura e tradizioni che hanno attraversato i secoli. È impossibile non essere attratti di questa città piena di contraddizioni ma anche di bellezze, che lasciano senza fiato. Bellezze da scoprire.

É quello che ieri mattina hanno fatto i ragazzi dell’Istituto Superiore “Carlo Rambaldi” di Lamezia Terme, Polo Tecnologico Industriale ed Artigianale Avanzato, che sono giunti a Cropani, accompagnati dalla Professoressa Loredana Reda, ospitati e ricevuti dal presidente dalla Pro Loco di Cropani Angelino Grano e dal dirigente Tommaso Gualtieri. La visita è stata proposta ed organizzata dalla stessa Pro Loco – evidenzia in una nota il presidente Angelino Grano – ed ha coinvolto i ragazzi del Servizio Civile.

I giovani visitatori hanno ammirato i vicoli, il Duomo aperto dopo anni di restauri, la chiesa di San Giovanni, la chiesa di Santa Caterina, il Convento, Santa Caterina, la bottega del fabbro Antonio Flecca, palazzo Colucci, la scuola di musica Cimino, casa Traversa, casa del compianto Alfonso Dolce. I ragazzi hanno mostrato apprezzamento anche per il Beato Paolo.

Sono rimasti attoniti di fronte alle bellezze della cittadina. Un allievo ha osservato: perché andare a visitare luoghi e città fuori Calabria quando a Cropani c’è tanta arte e storia? È uno dei luoghi che sanno davvero riportare indietro nel tempo, regalando emozioni uniche e permettendo a chiunque si rechi in visita a riscoprire anche tradizioni, forse dimenticate, ma che custodite in alcuni angoli del cuore non se ne sono mai andate. Tradizioni popolari peraltro raccolte dalla prima donna laureata di Cropani, Concetta Basile, e pubblicate da Luigi Stanizzi.

La Pro Loco ha già programmato un evento culturale dedicato alla compianta Concetta Basile, in cui verranno coinvolte anche le scuole. Una piccola perla dal fascino suggestivo e dalle vedute mozzafiato, Cropani è una vera bellezza. Ed è per le sue caratteristiche uniche, per la sua accoglienza e benevolenza, che gli è stata conferita la Cittadinanza del Dominio Veneto.

Una grande ricchezza calabrese. Il borgo si affaccia sul mare e sui suoi colori mozzafiato, immagini da sogno che fanno suscitare amore a prima vista. Una meta che vale la pena di inserire nel proprio itinerario verso le bellezze più grandi, le sue chiese e le sue abitazioni, usufruendo della bellezza dell’abitato e del paesaggio, che sembra dipinto.

“L’arte una delle forme predilette dei ragazzi: è stato molto emozionante immergersi nei vicoli, vedere da vicino la Naka conoscere la sua storia, e tutto ciò che offre Cropani. Un’esperienza che ha arricchito noi e loro e che speriamo di ripetere”, ha commentato una delle insegnanti. Per il 2025 la Pro Loco di Cropani prevede di ampliare l’attrattività del borgo, con nuovi servizi per i visitatori che vorranno fermarsi, nonché di dare seguito a questo rapporto anche con le scuole e villaggi turistici. Il presidente Grano ha infine ringraziato il parroco Padre Francesco Critelli che si è messo subito a disposizione, i ragazzi del servizio civile e il dirigente Tommaso Gualtieri.