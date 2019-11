Gli studenti di grafica del “Majorana” di Girifalco incontrano l’azienda “Acqua Calabria”

Martedì 19 novembre u.s. nell’ambito del progetto “Morfologia della comunicazione” inserito nel PTOF dell’I.I.S.S. “E. Majorana” di Girifalco, gli studenti del triennio di “Grafica e Comunicazione” hanno partecipato attivamente ad un Seminario dal titolo “La scuola incontra l’imprenditoria” con un relatore di eccellenza, quale il Dott. Cesare Cristofaro, Amministratore di “Calabria Acqua Minerale”.

Ha introdotto l’incontro il Prof. Tommaso Cristofaro, Dirigente Scolastico dell’Istituto “Majorana”, il quale, nel salutare e dare il benvenuto al gradito ospite, ha spiegato il ruolo e i compiti che devono avere le istituzioni scolastiche nel mettersi in collegamento con il mondo imprenditoriale, poiché entrare nel mondo del lavoro per un giovane oggi non è facile, ma non impossibile. Per essere assunti, occorrono competenze specifiche e voglia di mettersi in gioco, studiando e imparando una lingua straniera possibilmente con certificazione.

La relazione del Prof. Antonio Maria Leone, docente di “Progettazione multimediale” dell’Istituto, ha illustrato le opportunità e le innovazioni nei sistemi formativi e nello specifico ha illustrato le molteplici attività laboratoriali che sono state attivate quest’anno nel corso di “Grafica e Comunicazione”. Queste attività vedrà coinvolte, in successivi seminari, altri attori locali, per sviluppare negli studenti il sentimento di appartenenza alla propria comunità, in un tempo in cui la globalizzazione e l’omologazione genera perdita di identità e di legami con il proprio territorio e la sua storia. Inoltre ha ringraziato gli studenti del triennio per la competenza e l’abnegazione con il quale stanno affrontano questo periodo intenso di formazione.

La relazione del Dott. Cesare Cristofaro, dal titolo “Suola, formazione post diploma e mondo del lavoro” ha descritto e delineato, attraverso puntuali riferimenti normativi, le diverse opportunità per inserirsi nel mondo del lavoro come l’Apprendistato, Resto al Sud e Garanzia Giovani, segnalando che alcuni di questi asset sono stati utilizzati dalla sua Azienda. Inoltre ha ricordato agli studenti l’importanza di strutturare, sin da subito, il proprio curriculum, in modo da non trovarsi impreparati nei colloqui di lavoro.

Subito dopo sono state presentate alcune proposte progettuali ideate dagli studenti. In particolare, tutte le proposte di locandina per il seminario realizzate dagli studenti della 5A compresa quella utilizzata per il seminario realizzata da Giuseppe Ferro, un manifesto pubblicitario ideato da Maria Chiara Migliazza della 5A e il restyling del logo della Brasilena ideato da Alessandro Lanatà della 4A.

Le conclusioni sono state affidate al Prof.ssa Domenica Ranieri, che nel ringraziare il Dirigente Scolastico per i continui input formativi e i docenti dell’Istituto per le attività svolte, ha anticipato che a breve partirà il progetto “Fare Impresa” che coinvolgerà gli studenti dell’intero Istituto.