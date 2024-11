Gli studenti di Rocca di Neto incontrano Rita Tulelli per parlare di bullismo e cyberbullismo

Un momento di riflessione e confronto si è tenuto presso l’Istituto Comprensivo di Rocca di Neto, dove gli studenti delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado hanno avuto l’opportunità di incontrare l’Avvocato Rita Tulelli, presidente dell’associazione Universo Minori di Catanzaro. L’occasione è stata la presentazione del suo libro: il fragile bullo, un’opera dedicata al tema del bullismo e del cyberbullismo, problematica sempre più presente nelle vite dei giovani.

L’incontro, ricco di emozioni e spunti di riflessione, ha visto una partecipazione attiva degli studenti che, ispirati dalla lettura del libro, hanno posto all’autrice numerose domande sui temi affrontati nel testo. Rita Tulelli ha spiegato in modo chiaro e dettagliato le diverse sfaccettature del bullismo: quello maschile, quello femminile e il cyberbullismo, evidenziando come questi fenomeni si manifestino e quali siano le conseguenze per le vittime.

In un dialogo aperto e diretto, l’autrice ha sensibilizzato i ragazzi sull’importanza del rispetto reciproco e sull’urgenza di denunciare qualsiasi forma di prepotenza. “Le parole feriscono tanto quanto i gesti,” ha sottolineato Tulelli, spiegando che il bullismo non è un problema da sottovalutare, ma una realtà che richiede consapevolezza e intervento.

I ragazzi, oltre a prepararsi al dialogo con l’autrice, si sono cimentati in attività creative ispirate al libro. Alcuni hanno scritto poesie che esprimono i loro pensieri e sentimenti sul bullismo, dimostrando una straordinaria capacità di introspezione e di empatia. Altri hanno realizzato cartelloni tematici, con slogan e immagini che rappresentano la lotta contro il bullismo, sottolineando l’importanza dell’unità e del supporto tra compagni.

Questi lavori, esposti durante l’evento, hanno mostrato un profondo coinvolgimento degli studenti e sono stati apprezzati sia dai presenti sia dall’autrice stessa, che ha elogiato il loro impegno e la loro creatività.

A rendere ancora più significativo l’evento, la presenza di figure istituzionali di spicco. Tra queste, il Sindaco di Rocca di Neto, Alfonso Dattolo, e l’Assessore Irene Dattolo, che hanno espresso il loro sostegno a iniziative educative volte a combattere il bullismo e a promuovere una cultura del rispetto.

Anche la Vicepreside dell’Istituto Comprensivo Rossella Dattolo e la professoressa Laura Cosimo hanno preso parte all’incontro insieme ad altre loro colleghe, sottolineando l’importanza di coinvolgere gli studenti in attività formative di questo tipo. Tra gli ospiti di rilievo, inoltre, l’Avvocato Antonella Nocita del Foro di Crotone, che ha offerto un ulteriore contributo alla discussione, illustrando gli aspetti legali legati a questi fenomeni.

L’evento si è concluso con un caloroso ringraziamento rivolto a Rita Tulelli per il prezioso contributo offerto attraverso il suo libro e il confronto diretto con i ragazzi. L’incontro non solo ha permesso agli studenti di approfondire un tema di grande attualità, ma ha anche offerto loro strumenti utili per riconoscere e affrontare situazioni di prevaricazione.

Iniziative come questa dimostrano quanto sia fondamentale il dialogo tra scuola, famiglie e istituzioni per educare le nuove generazioni al rispetto e alla convivenza civile.