Google sbarca in Calabria: Emanuele Pozzi all’ITS Cadmo Academy

Google sbarca in Calabria. Emanuele Pozzi, Digital Transformation Manager presso Google for Education, si è recato all’ITS Cadmo Academy di Lamezia Terme. Ad accoglierlo, a Palazzo Rambaldi, il presidente della Fondazione ITS Cadmo Academy, prof. Pasqualino Serra, docenti e numerosi studenti impegnati nei corsi di studio quotidiani. Pozzi ha preso visione delle aule, tra cui anche l’aula Google, e delle avanzate apparecchiature informatiche e tecnologiche esistenti. Il colosso informatico Google è, infatti, partner dell’ITS Cadmo Accademy.

Rivolgendosi agli studenti, Pozzi ha detto: “Il mondo cambia. Il mondo digitale è fatto di servizi, competizione, conoscenza. Google for Education è quella divisione che si occupa della parte digitale nell’istruzione. Istruzione e imprese si stanno incontrando, all’interno dell’universo Google, in maniera sempre più importante”.

Ed ha aggiunto: “Gli ITS forniscono un’alta formazione per l’inserimento nel mondo del lavoro. Per tali ragioni il ministero dell’istruzione e del merito ha attenzionato gli ITS. Google sta avendo, sempre di più, un ruolo di protagonista attivo sia nel campo dell’educazione che nelle piccole e medie imprese e nelle grandi aziende”.

Da qui si è andati alla scoperta del mondo Google. Al riguardo, il Digital Transformation Manager presso Google for Education ha precisato: “Google non è più visto come il motore di ricerca: Google è servizi, sviluppo e tanto altro. Conoscere Google – ha detto Pozzi rivolgendosi agli studenti – arricchisce il curriculum ed è spendibile nel mondo del lavoro. Padroneggiare il mondo del cloud, in tutte le sue forme, significa avere futuro professionale nel mondo dell’informatica. L’importante – ha concluso – è avere un portafoglio di competenze che sia il più vasto possibile”.

Sulla stessa linea il presidente Pasqualino Serra. “La nostra – ha detto il presidente dell’ITS Cadmo Academy – è una nuova realtà formativa che ha l’obiettivo di fornire opportunità di crescita e di lavoro ai ragazzi, mettendo in campo quello che l’innovazione propone. I nostri corsi biennali post diploma, presenti a Lamezia Terme, Castrolibero e Soverato, puntano, attraverso l’alta formazione, a costruire un futuro migliore per i nostri giovani e la nostra terra”.