Gorilla attacca la guardiana dello Zoo di Madrid e le rompe entrambe le braccia, la vittima in gravi condizioni

Tragedia al al giardino zoologico di Madrid. Una donna di 46enne stava svolgendo le faccende quotidiane mattutine in un’area coperta, protetta da una tripla porta, quando si è trovata faccia a faccia con Malabo, un maschio di 29 anni, ha dichiarato in una nota lo zoo di Madrid.

“Il team dello zoo è riuscito a tenere lontano l’animale e in seguito un team veterinario lo ha anestetizzato con un dardo tranquillante. L’animale è stato portato nel suo recinto dove si è calmato”, aggiunge lo zoo. La polizia sta indagando su quanto accaduto, di cui ancora non si conosce bene la dinamica e neanche la ragione per cui la donna si trovasse nella gabbia insieme al gorilla.

La vittima, che lavora allo zoo da 19 anni, è stata ricoverata d’urgenza in gravi condizioni, hanno annunciato i servizi di emergenza in un tweet. Lo zoo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha riferito che Malabo è stato allevato da custodi sin dalla nascita ed è normalmente “vicino a chi si prende cura di lui”.