Gradinata Conventino-San Leonardo di Catanzaro senza manutenzione: professionista cade per un gradino in dislivello e finisce in ospedale con gravi fratture

Urgono interventi urgenti per evitare di far rischiare la vita ai cittadini

Un professionista, mentre di notte stava scendendo le scale “artistiche” che collegano il Conventino ai Giardini di San Leonardo di Catanzaro, giunto alla penultima rampa prima di via Ambrosio via Alberti, poggiando il piede destro sull’ultimo gradino è caduto a terra, a causa del marcato dislivello tra i due blocchi che formano il gradino stesso.

Infatti, il piede poggiato sul punto del dislivello – causato da assoluta mancanza di manutenzione della scala – si è piegato sul lato destro, provocando la rovinosa caduta a terra.

Immediatamente, dolorante in varie parti del corpo per le ferite riportate, è stato soccorso e aiutato a muoversi dal pavimento da un ragazzo che proprio in quel momento stava salendo le scale.

Trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Pugliese-Dulbecco, il professionista ha riportato gravi fratture e ferite al piede destro, ginocchio sinistro, spalla destra, emivolto sinistro.

Il ferito stesso rimasto ingessato e immobilizzato per oltre due mesi, si è recato sul posto per vedere se il gradino sia stato riparato ma, nonostante le segnalazioni inoltrate, il grave pericolo per l’incolumità fisica dei cittadini permane.

Dovrebbe quindi essere messa immediatamente in sicurezza la scala incriminata, riparati i gradini divelti, per evitare che altri cittadini rischino la vita cadendo, a causa della mancata manutenzione di questa gradinata che hanno pensato di decorare ma che è molto pericolosa.