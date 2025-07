Grande entusiasmo a Chiaravalle per l’Inaugurazione del Festival della Musica

Grande entusiasmo per l’Inaugurazione della 4a edizione del Festival della Musica – Città di Chiaravalle Centrale, a cura dell’associazione De Artibus et Disciplinis con la collaborazione dell’Amministrazione comunale e della Consulta della Cultura.

La prima serata di questo nuovo concept di formazione musicale, che vede le sue origini a Chiaravalle Centrale, segna la riuscita di un progetto che affonda le sue radici nella cultura musicale, pensata come occasione per i giovani per affinare e fare esplodere il loro talenti, valorizzando le professionalità, nonché l’ospitalità, dell’entroterra calabrese

Taglia il nastro d’inizio il quartetto jazz “Nauplia”, traghettando gli spettatori in un viaggio che ha attraverso la cultura napoletana, a partire da Pino Daniele fino ad arrivare alla forza ancestrale della Tammuriata, il tutto magistralmente eseguito in chiave jazz/fusion.

Il Festival punta all’alta formazione musicale con l’organizzazione di diverse masterclass tenute da importanti musicisti di livello internazionale, dando così la possibilità ai numerosi studenti del territorio di usufruire della loro grande esperienza musicale e didattica.

L’evento finale è con il botto: il 31 luglio con “In the name of Ennio Morricone” Il teatro impero ospiterà un concerto sinfonico dedicato al grande Maestro a 5 anni dalla sua scomparsa.