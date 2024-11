Grande entusiasmo per l’inaugurazione del Sentiero di Soverato

Centinaia di Escursionisti provenienti da ogni parte della Calabria hanno aderito all’invito della Asd Soveratoincammino e dal Comune di Soverato al cammino inaugurale.

Tra volti stupiti nello scoprire le bellezze storico – artistiche e culturali della città e sopratutto un Sentiero pieno di Sorprese moderno, multimediale e interattivo. Un museo a cielo aperto in cui le tappe più significative sono state Soverato antica e La pietà del Gagini.

A Soverato Superiore le tradizioni storiche e culturali Stupore negli occhi nel vedere il panorama della citta dal Giardino Botanico.

Nel pomeriggio il convegno al Comune di Soversto con video multimediali di presentazione del Sentiero.

Il Cai ha spiegato le motivazioni per cui si è deciso di riconoscere il sentiero nella rete escursionistica italiana.

Kalabria Trekking entusiasta dell’iniziativa ha sottolineato la possibile interattività del sentiero Soverato con il Kalabria Coast to coast.

Grande entusiasmo del Presidente regionale della Federazione italiana Escursionismo per l’attività della propria affiliata Soveratoincammino e dulcis in fundo la rappresentanza nazionale della fie entusiasta di Soverato e del Sentiero ha annunciato che a termine di marzo 2025 tramite l’asd Soveratoincammino si terranno a Soverato i corsi per la formazione degli istruttori di marcia acquatica.

Tre giorni che porteranno Soverato la seconda città in Italia dove poter praticare tramite Soveratoincammino questa attività.