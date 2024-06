Grande Festa a Soverato Superiore per gli 80 anni di Mons. Giorgio Pascolo

Ieri 23 Giugno 2024 grande festa a Soverato Superiore per gli 80 anni del nostro parroco Mons. Giorgio Pascolo. Nella Chiesa Maria SS. Addolorata, Don Giorgio e Don Remo hanno celebrato insieme a Don Alfonso una messa solenne in suo onore.

Una cerimonia semplice e commovente che ha richiamato una comunità di fedeli, amici, Sindaco e amministratori comunali, collaboratori parrocchiali, tutti stretti attorno a Don Giorgio parroco amatissimo e stimato per la sua “Perseveranza” al Signore come sottolineato dal nostro vice-parroco Don Remo.

Un grande uomo di fede che ha giurato “per sempre” di servire, seminare la Parola di Dio e Spezzare il Pane della Vita a tutti. Con il festoso “Tanti auguri a te” suonato dalla nostra banda e un prolungato applauso si è conclusa la santa messa con la foto ricordo e il ringraziamento a tutti i parroci che con delle lettere di auguri hanno fatto sentire la loro presenza in questo giorno di festa.

Nel pomeriggio è seguito un momento conviviale nei locali della scuola dell’infanzia. Durante il taglio della torta, Don Giorgio ha voluto ringraziare tutti: la comunità, i suoi collaboratori parrocchiali, il sindaco, il dirigente scolastico, i bambini e in particolare tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita della festa.

Noi tutti ringraziamo il Signore per averci dato un pastore buono, esemplare, serio, umile, generoso, incoraggiante come lui. Un uomo di Dio con una fede vissuta e testimoniata sempre. Noi che siamo sempre al suo fianco gli dedichiamo una frase di Madre Teresa di Calcutta: “La vita è un eco. CIò che tu doni ti ritorna. Ciò che tu semini, lo raccogli. Ciò che tu dai, lo ricevi e quello che vedi negli altri, esiste in te…”

Auguri caro Don Giorgio. Con affetto e stima

La catechista Anna Maria Procopio