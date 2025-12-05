Grande festa nel quartiere marinaro di Catanzaro con “Il mare d’inverno – Poesia, cultura, identità”

La città di Catanzaro è pronta a vivere una grande serata che promette di travolgere tutti: venerdì 5 dicembre, dalle 17.30, il Quartiere Lido si trasformerà in un grande evento collettivo fatto di musica, luce, creatività e profumi di mare.

Corso Progresso diventerà un lungo palcoscenico pedonale dove la città intera potrà incontrarsi, festeggiare e scoprire – in un clima caloroso e vivace – la magia de “Il mare d’inverno – Poesia, cultura, identità”, una kermesse che celebra le nostre radici marinare e il valore del pesce azzurro di Calabria.

Una festa urbana che si accende da pomeriggio a sera, coinvolgendo il Corso principale del quartiere marinaro grazie a un programma più ricco che mai: isola pedonale per vivere la strada liberamente, un’illuminazione scenografica che renderà l’atmosfera ancora più magica con la speciale accensione anticipata nel quartiere delle luminarie di Natale, artisti di strada pronti a sorprendere il pubblico, street band in continuo movimento e il Coro Arcobaleno della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “Casalinuovo Catanzaro-Sud”, che porterà energia e emozioni con una performance speciale.

All’interno della grande festa troverà spazio anche la creatività dei più piccoli grazie al laboratorio artistico curato da Caterina Vitaliano Arte, pensato per coinvolgere i bambini in un’esperienza espressiva legata ai temi del mare. Spazio poi anche al Trenino del Mare, un’attrattiva per grandi e piccini per visitare il quartiere marinaro del capoluogo divertendosi.

L’iniziativa fa parte del programma “Fish for Mind”, sostenuto da Regione Calabria, FEAMPA, Unione Europea e Ministero dell’Agricoltura, e coinvolge 11 comuni della costa jonica. Dopo Montauro, Montepaone, Stalettì, Squillace, Borgia, Cropani e Simeri Crichi, Catanzaro – comune capofila del progetto – ospita ora una delle tappe più attese, gratuita e aperta a tutti: famiglie, giovani, appassionati di enogastronomia, curiosi e visitatori.

Una serata pronta a esplodere in musica, gusto e cultura, grazie a live band, performance artistiche, street band itineranti che faranno risuonare ogni passo, cooking show dedicati al pesce azzurro con la partecipazione speciale dello chef Luigi Quintieri, educational lab per grandi e piccoli, wine desk con degustazioni guidate di vini calabresi, stand tematici e di divulgazione, laboratori e momenti culturali che raccontano l’identità marinara del territorio. Il tutto con accesso gratuito.

“Il mare d’inverno” non è solo un evento: è un racconto corale che parla di identità, sostenibilità e comunità, un percorso che valorizza il mare come risorsa culturale ed economica e che usa il pesce azzurro come simbolo autentico delle marinerie calabresi. Tra musica, tradizioni, performance e degustazioni, il pubblico sarà accompagnato nella scoperta di un patrimonio che appartiene a tutti e che merita di essere celebrato.

L’appuntamento è per venerdì 5 dicembre 2025, dalle ore 17.30 su Corso Progresso, a Catanzaro Lido. Un’occasione imperdibile per vivere il mare anche in inverno e lasciarsi avvolgere dalla sua poesia in una serata che promette ritmo, emozione e partecipazione.