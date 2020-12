Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci decide di abbandonare

Il giorno della scelta è arrivato e il Grande Fratello Vip ha chiesto ufficialmente ai concorrenti di decidere se rimanere in gioco oppure se abbandonare il reality, prolungato fino a metà Febbraio.

La prima a decidere di lasciare il suo percorso è stata Dayane Mello, la quale poco prima ha scoperto di essere la concorrente preferita della settimana. Nonostante la bella notizia, la ragazza ha deciso di abbandonare.

I telespettatori da casa sono rimasti stupiti, poiché nessuno si aspettava questo epilogo e in molti hanno apprezzato il gesto della ragazza, la quale più volte era stata definita stratega.

La stessa decisione è stata presa da Elisabetta Gregoraci, che ha preferito uscire dal gioco per tornare da suo figlio Nathan. Alfonso Signorini ha però chiesto alla concorrente di andare prima in studio per parlare con lui faccia a faccia. A nulla sono serviti i mille tentativi di Alfonso di convincere la Gregoraci, la quale ha insistito per uscire dal gioco.

Alla fine il conduttore ha invogliato l’ormai ex concorrente a passare un ultimo giorno insieme a Pierpaolo nel cucurio, per definire e chiudere al meglio il loro rapporto nato all’interno del reality.