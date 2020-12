Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci gela Pretelli: “è l’ultima volta che vengo”

Faccia a faccia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip, su Canale 5. Alfonso Signorini ha rimandato nella casa per qualche minuto la showgirl calabrese per un confronto infuocato con il suo (ex?) amico speciale.

Da quando l’ex di Flavio Briatore è uscita dalla gara, Pierpaolo sembra essere molto più rilassato, tanto da lasciarsi andare a qualche gesto un po’ più intimo con Giulia Salemi che la Gregoraci ha accolto con stizza e un pizzico di gelosia. Venerdì scorso il confronto a distanza era finito male, e così Signorini ha deciso di dare una nuova chance ai due.

“Peccato rovinare tutto – ha esordito la Gregoraci -. È l’ultima volta che vengo e ci tenevo a dirti che non mi andava di rovinarti l’affetto che si è creato tra di noi. Mi è dispiaciuto come ci siamo parlati”. Il clima è freddino, decisamente imbarazzato. Pretelli ha provato a rimediare: “Ogni tanto mi scaldo, di questo mi scuso. Sono stato giù comunque, ma rifarei tutto. Magari qualcosa limerei”. Alla fine i Gregorelli si lasciano con un sorriso un po’ formale: l’impressione è che la “magia” sia evaporata. (liberoquotidiano.it)