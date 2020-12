Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci oggi lascerà la casa?

È tempo di sconvolgimenti al Grande Fratello Vip. Durante la diretta del venerdì sera Alfonso Signorini, dopo l’annuncio della prosecuzione del reality fino a febbraio 2021, ha chiesto ad ogni concorrente di comunicare la propria decisione se rimanere o no all’interno della casa. Come in parte preannunciato Elisabetta Gregoraci ha deciso di “tornare da Nathan Falco”, suo figlio, ma il conduttore le ha provate tutte pur di farla rimanere.

“Nathan ha bisogno di me e io di lui”, dice la Gregoraci al conduttore che quindi la chiama in studio per “parlarle faccia a faccia”. Signorini prova a persuaderla, dicendole che si tratterebbe solo di un altro mese e mezzo e che potrà comunque “vedere Nathan a Natale” (anche se il Grande Fratello deve ancora comunicare le modalità).

Ma l’ex moglie di Flavio Briatore sembra convinta: “Vado in bagno spesso e piango pensando a lui”. La Gregoraci si dice “ancora piena di energie” ma è l’idea di passare il giorno di Natale senza il figlio a preoccuparla di più.

Signorini ci prova ancora e rilancia con una proposta: “Guardando al futuro secondo me farebbe bene a te e Pierpaolo (Petrelli ndr.) avere un giorno di confronto in cucurio”. La Gregoraci prima dice di non averne bisogno, poi però accetta. Così fino a oggi la concorrente, tra le più seguite dell’edizione, rimarrà nella casa. E poi? Sembra quasi certo che uscirà, ma, si sa, nella casa più spiata d’Italia tutto potrebbe cambiare all’ultimo momento.