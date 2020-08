Grande Fratello Vip, fra i concorrenti anche la soveratese Elisabetta Gregoraci

Svelati i nomi dei primi concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ecco che spunta anche quello della calabrese Elisabetta Gregoraci.

In veste di opinionisti ci saranno Antonella Elia e Pupo. Per quanto riguarda gli altri concorrenti, si fanno diversi nomi come Paolo Brosio, Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti. E ancora, Patrizia De Blanck, Stefania Orlando, Flavia Vento, l’influencer Tommaso Zorzi, Enock Barwuah fratello di Mario Balotelli.

A condurre questa quinta edizione sarà Alfonso Signorini, e partirà ufficialmente il 14 settembre. Fra le novità appunto la presenza di Elisabetta Gregoraci ma anche la modella brasiliana Dayane Mello, Eva Grimaldi e la speaker radiofonica Ludovica Pagani.

Elisabetta Gregoraci,showgirl e conduttrice, nel 2006, balza al centro della cronaca rosa italiana e internazionale per la relazione con l’imprenditore Flavio Briatore. I due si sposano il 14 giugno 2008. A marzo dello stesso anno nasce il loro primogenito Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale.