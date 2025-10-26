Grande musica popolare a Davoli Marina: Francesco Giannini e Band in concerto per la Festa di San Roberto Bellarmino

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica popolare e della tradizione calabrese è in programma a Davoli Marina, in provincia di Catanzaro.

In occasione della “Festa di San Roberto Bellarmino”, la piazza antistante la chiesa si animerà con il concerto di Francesco Giannini e la sua Band, nell’ambito del loro “Filo Rosso Tour”.

​L’evento si terrà il prossimo 26 Ottobre e l’inizio del concerto è fissato per le ore 21:30. L’ingresso è libero, offrendo a tutti la possibilità di partecipare a una serata all’insegna della buona musica e della celebrazione.

​Francesco Giannini è un noto cantautore e musicista calabrese, particolarmente apprezzato per la sua capacità di reinterpretare in chiave originale e dialettale i brani, portando avanti con passione l’impegno per le tradizioni musicali della sua regione.

La sua abilità con strumenti della tradizione come l’organetto e la lira calabrese, unita al successo riscosso anche sui social media e in collaborazioni con artisti come Alfa, lo rendono una delle figure più rappresentative del genere Etno-Folk in Calabria.

​Il concerto a Davoli Marina si inserisce nel più ampio programma della Festa di San Roberto Bellarmino, un momento di forte coesione per la comunità locale che unisce celebrazioni religiose e momenti di intrattenimento civile.

​