Grande partecipazione a Catanzaro per la presentazione del libro “Il coraggio di Rosa”

Si è svolta ieri mattina, presso l’Auditorium Coccimiglio della scuola secondaria di primo grado plesso Todaro, la presentazione del libro Il coraggio di Rosa del Sostituto Procuratore della Procura Generale di Catanzaro.

L’evento, che ha coinvolto studenti e docenti, è stato aperto dal Dirigente Scolastico, il Professore Giulio Comerci, e dall’Avvocato Rita Tulelli, presidente dell’associazione “Universo Minori” di Catanzaro.

Dopo i saluti istituzionali, la dottoressa Manzini ha preso la parola, avviando un dibattito stimolante con i ragazzi presenti in sala. Partendo da una domanda semplice ma significativa – “Cos’è per voi la ‘ndrangheta?” – ha guidato gli studenti in una riflessione profonda sul fenomeno della criminalità organizzata e sulle sue ripercussioni sociali. Il dibattito che ne è scaturito ha evidenziato quanto sia importante affrontare queste tematiche con le nuove generazioni, affinché possano sviluppare una coscienza critica e comprendere il valore della legalità.

La dottoressa Manzini ha poi raccontato la storia di Rosa, protagonista del suo libro, una donna che ha avuto il coraggio di spezzare le catene dell’oppressione e di intraprendere un cammino di libertà e giustizia. Rosa rappresenta tutte quelle donne che, con determinazione e sacrificio, scelgono di ribellarsi ai dettami di un sistema criminale soffocante e violento, con l’obiettivo di costruire un futuro diverso per sé e per le generazioni a venire.

Nel corso dell’incontro si è parlato anche di figure femminili che hanno avuto la forza di opporsi alla ‘ndrangheta, come Santa Buccafusca e Lea Garofalo, esempi di straordinario coraggio che hanno pagato con la vita la loro scelta di ribellione. Le storie di queste donne hanno emozionato i presenti, sottolineando quanto sia difficile, ma allo stesso tempo fondamentale, opporsi a una realtà criminale così radicata.

L’evento si è concluso con una serie di domande da parte degli studenti, segno di un coinvolgimento attivo e di un interesse crescente verso queste tematiche. La presentazione di Il coraggio di Rosa ha lasciato un segno profondo nei giovani partecipanti, ricordando loro che la lotta contro l’illegalità inizia con la consapevolezza e il coraggio delle proprie scelte.