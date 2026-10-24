​Grande partecipazione a Soverato agli incontri con il campione paralimpico Manuel Bortuzzo

Alecci: “Sono stati due giorni molto significativi. Manuel con la sua forza di volontà e il suo coraggio ci ha regalato grandi emozioni e ci ha insegnato tanto. Straordinario il feeling che si è creato con il pubblico, soprattutto con i più giovani.”

Sono davvero soddisfatto della grande partecipazione agli incontri organizzati presso il Teatro Comunale di Soverato dal titolo “Rialzarsi Sempre” che hanno visto come assoluto protagonista il campione paralimpico Manuel Bortuzzo.

La cittadinanza di Soverato e del comprensorio, come al solito, ha risposto presente all’invito, dimostrandosi ancora una volta molto sensibile a certi temi legati al sociale. L’incontro di venerdì pomeriggio, dedicato alla Città, e quello di sabato mattina, dedicato ai ragazzi delle scuole, sono stati caratterizzati da un intenso dialogo tra la platea e il palco, che ha dato vita ad un confronto diretto, intenso, emozionante.

Soprattutto i più giovani, che hanno rivolto dalla platea tantissime domande, sono subito entrati in sintonia con Manuel che durante l’incontro ha raccontato la sua incredibile storia senza censure, con molta umanità, raccontando gli aspetti tragici e quelli gioiosi della sua condizione.

Il racconto di quella notte maledetta in cui è stato ferito per sbaglio, il risveglio dopo l’operazione, la dura riabilitazione e poi il tentativo continuo di riappropriarsi di quegli spazi e di quelle cose che il destino beffardo sembrava avergli tolto per sempre, fino alla straordinaria conquista di un bronzo alle ultime Paralimpiadi di Parigi.

Un duro e faticoso percorso in cui il ragazzo ha potuto sempre contare sull’affetto e il sostegno della sua famiglia. Un racconto sulla forza di volontà, sul coraggio, sulla resilienza, sui valori di un ragazzo che ha deciso di reagire ad una condizione che potrebbe sembrare insuperabile e che può rappresentare un esempio per tanti di noi.

Desidero ringraziare il Comune di Soverato nella persona del Sindaco Daniele Vacca che ha portato i saluti istituzionali, la Compagnia dei Sognattori per i momenti artistici, gli intervenuti, gli amministratori del comprensorio, le associazioni, i dirigenti scolastici, i professori, i ragazzi e poi un sentitissimo grazie a Manuel per le sue parole e la sua preziosa testimonianza: sono certo che chi abbia partecipato all’incontro, sia tornato a casa con una grande emozione, ma anche con un grande insegnamento.