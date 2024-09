Grande partecipazione per la 7° tappa di “Onda Calabra. Davoli – Satriano: Boschi, fiumi, castelli e monoliti”.

La manifestazione organizzata dalla ASD Cuccuruta Estrema ha radunato circa 200 amanti delle mtb, una decina di trekker, più tanti curiosi. La cicloescursione si è svolta nelle Serre Calabresi del versante jonico, partendo dal Rifugio Bosco, sito nella parte montana del Comune di Davoli, si è seguita la fiumara Ancinalesca, per poi giungere alla fonte di questo corso d’acqua in località “Fago dei Tre Comuni”, punto cartografico in cui convergono i comuni di Davoli, Satriano e San Sostene.

Successivamente si è proceduto in direzione Castello della Baronessa Scoppa, antica dimora nobiliare, oggi purtroppo allo stato di rudere, immersa nei boschi delle Serre. Dopo una breve descrizione storica del luogo e del contesto ci si è diretti alla Pietra di Sant’Antonino, enorme monolite, luogo di storia, di culto e di leggenda.

Terminate le pedalate e le camminate i partecipanti sono stati accolti al Rifugio Bosco, per un pranzo collettivo accompagnati da buona musica e tanta socialità…

L’armonia tra sport, cultura e comunità ha reso questa manifestazione un vero successo. La collaborazione di tutti, dai Comuni coinvolti ai soci dell’associazione, dai volontari, agli sponsor, dai partecipanti, agli accompagnatori, è stata essenziale per creare un’atmosfera unica e coinvolgente.

È sempre stato nostro primario obiettivo la tutela, la salvaguardia e la promozione del patrimonio naturalistico e storico dei nostri luoghi, anche a discapito di aspetti più puramente sportivi e soprattutto agonistici.

Ma la fatica e la dedizione che ci mettiamo quando apriamo sentieri, costruiamo e impiantiamo segnaletiche permanenti, puliamo le aree interessate da punti di interesse particolari, raccogliamo immondizia dalla montagna, ecco, questa fatica e questa dedizione è ripagata dalla vostra soddisfazione e dalla consapevolezza che esistono ancora persone capaci di emozionarsi davanti allo spettacolo che ci offrono la natura e i paesaggi della nostra terra, terra tanto disprezzata ma quanto generosa.

Con gratitudine e affetto, rinnoviamo i nostri più sentiti ringraziamenti a tutti.

ASD Cuccuruta Estrema