Grande ritorno a Cosenza per il film “Io resto qua’!”

Grande ritorno a Cosenza, la città dove è nato ed è stato girato il film “Io resto qua’ !” che lunedì 17 Aprile è stato nuovamente proiettato nella storica sala cinematografica del San Nicola.

La pellicola ha nuovamente riscontrato successo ed entusiasmo nel pubblico giunto numeroso anche questa volta a riprova del fatto che il film, dopo la prima proiezione avvenuta all’incirca un anno fa e dopo i numerosi e prestigiosi riconoscimenti cinematografici nazionali e internazionali ricevuti nel corso di questi anni, arriva dritto la dove era suo obiettivo arrivare: nel cuore degli spettatori.

Ricordiamo anche l’ultimo successo a Bruxelles, dove a febbraio scorso il film è stato proiettato presso l’Istituto Italiano di Cultura nell’ambito del convegno “L’Unione Europea della Salute ed il Piano Europeo per sconfiggere il cancro”.

Magistrale la mente e la mano del regista Gianluca Sia che racconta la storia di Erika , giovane donna che ad un certo punto della sua vita deve ritrovare se stessa e gli affetti a lei più vicino per affrontare quello che alla fine per lei diventerà un punto di ripartenza e non di arrivo: un tumore al seno.

La trama del film, nonostante l’argomento e l’intreccio con le storie di personaggi secondari che alla fine del film si rivelano dei veri punti di riferimento e di forza per la protagonista, si sviluppa man mano con una nota di ottimismo che ne fa del film stesso un inno alla vita e alla speranza: la malattia diventa infatti per Erika una nuova possibilità per riscoprire la vita ed i suoi valori.

Grande nota di merito anche per l’attrice protagonista Stefania Mangia che con indiscutibile bravura ha saputo mettere suggestivamente in scena una donna così vera e profonda da non poterne non rimanere emotivamente coinvolti. Presente nel pubblico anche il Dott. Gianfranco Filippelli, attuale Coordinatore della Rete Oncologica Regionale il quale, profondamente commosso a fine proiezione, tra i vari aspetti, ha elogiato in maniera particolare il lato umano della malattia che il regista ha saputo mettere in evidenza.

La paura, il rifiuto, la disperazione e la conseguente elaborazione e consapevolezza di tutte le risorse che servono per affrontare con coraggio il percorso della malattia, sono tutti gli elementi che fanno della storia di Erika, una storia purtroppo sempre più comune a tante donne. Ulteriore presenza in sala , il Dott. Antonello Grosso La Valle , attuale presidente del CSV di Cosenza il quale, fortemente sensibile alla tematica, si dichiara pronto ad organizzare ulteriori eventi di divulgazione del film anche in concerto con altre realtà associative ed istituzionali del territorio.

Momento di grande prestigio, la consegna dei vari riconoscimenti al regista Gianluca Sia, al produttore Santo Spadafora e all’attrice protagonista Stefania Mangia avvenuta nel pomeriggio presso la Commissione Cultura Palazzo dei Bruzi ad opera del Consigliere comunale Domenico Frammartino e alla presenza del Vicesindaco Maria Pia Funaro. Menzione di merito anche per Marisa Giglio, in qualità di presidente dell’associazione di volontariato “Senologia e Vita”, per il contributo elargito per la realizzazione e promozione del film.

Prossimo obiettivo? Portare l’opera nelle varie sale cinematografiche con l’intento di sensibilizzare l’utenza a vario titolo e livello sull’argomento prevenzione e lotta contro i tumori. E allora non resta che augurare un grande in bocca al lupo a tutto il cast del film e di…restare ancora qua…sulla scena calabrese e non, per molto tempo ancora .