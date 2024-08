Grande successo a Girifalco per il Borgia Film Festival Itinerante

Grande successo per il Borgia Film Festival Itinerante, Festival Internazionale del cortometraggio giunto all’8a edizione e di scena quest’anno nella meravigliosa cornice del piazzale della chiesetta dell’Annunziata a Girifalco.

La kermesse, realizzata dall’associazione culturale Cinemando con il patrocinio del Comune di Girifalco, è stata condotta dalla dott.ssa Rosalba Fusto, insieme all’energico Antonio Sinopoli.

In gara per questa edizione 13 opere selezionate su un totale di 56 pervenute da ogni parte del mondo. Delicate ed attuali le tematiche delle opere in gara: la guerra, il femminicidio, il Covid 19, l’inclusione e l’immigrazione, ecc.

La serata è stata inaugurata dalla splendida voce di Mariagrazia Peruzzi, e a seguire i saluti ed i ringraziamenti a nome dell’intera amministrazione comunale da parte della vicesindaca Alessia Burdino.

Ospite assoluto della prima serata, l’attore Enzo Salvi che ha incantato e fatto ridere il pubblico con la sua performance i suoi sketch comici.

La seconda serata, aperta dall’artista Francesco Rosanò, in arte Libra, ha visto protagoniste le attrici Raffaella Fico e Raffaella di Caprio che si sono raccontate al pubblico; presente inoltre l’artista siciliano Orazio Rani, voce di spicco in Sud America.

Durante la serata l’assessore alla cultura Elisa Sestito ha salutato e ringraziato l’organizzazione e tutti i presenti, sottolineando l’importanza e l’impatto culturale che il festival ha avuto, soprattutto con la trattazione di alcune tematiche durante la visione dei cortometraggi in gara.

La terza serata, invece, ha visto in anteprima la proiezione del corto fuori concorso “Ninnaò”, girato qualche anno fa proprio a Girifalco e rappresentato dal regista Ernesto Censori. Ospiti d’onore della serata, l’attore Gianluca Di Gennaro e il cantante Costanzo Del Pinto che con le sue note ha trascinato il pubblico in uno spettacolo immersivo. La serata ha avuto inizio con l’esibizione del duo Karen Posella ed Anthony Junior Russomanno.

Presenti anche l’attore calabrese Giuseppe Zavaglia, il regista Pasquale Giordano e Pino Scordamaglia, che hanno raccontato “il sogno di Piero”, un corto realizzato nel comune di Mesoraca tratto da una storia vera.

Durante la serata, il sindaco di Girifalco, Pietrantonio Cristofaro, ha espresso gratitudine nei confronti della direttrice artistica per aver scelto Girifalco quale luogo per realizzare il festival, sottolineando il prestigio culturale e lo spessore degli ospiti presenti ed il pubblico pervenuto.

La serata finale ha visto inoltre la premiazione dei cortometraggi vincitori. La giuria, presieduta dall’attore calabrese Rino Rodio e composta dal prof. Pino Vitaliano, lo scrittore Domenico Dara, il prof. Maurizio Tinello, Teresa Citraro, Gennaro Bertucci critico di cinema, Lorenza Pennestrì master in sceneggiatura, ha così decretato:

Premio miglior Cortometraggio ex equo con “I bambini del pane bianco” e “Il segreto”.

L’opera “un bacio di troppo” fa il bis con i premi di “miglior attore protagonista” e “miglior attore non protagonista”. Premio della critica invece al corto “Aishab” e premio per la miglior regia all’opera “Yuri”. Il “premio sezione speciale” infine è andato all’opera “My dream”. A Consegnare i premi oltre alla giuria, la direttrice artistica Rosalba Fusto e l’assessore alla cultura Elisa Sestito.

Durante le serate, presenti inoltre anche molti attori e registi dei cortometraggi in gara tra cui anche l’attore calabrese Gianni Pellegrino che si è esibito in uno sketch divertente molto apprezzato dal pubblico.

A conclusione la direttrice artistica ha tenuto a ringraziare ancora una volta l’intera amministrazione comunale, che fin dal primo momento ha accolto e sostenuto il progetto del festival, ed in particolare il Sindaco Pietrantonio Cristofaro, il vicesindaco Alessia Burdino, l’assessore alla cultura Elisa Sestito ed il consigliere Vincenzo Olivadese, il Cinema Fusto di Borgia per le proiezioni, Tele Pepè per la diretta, i ragazzi della security e tutto lo staff che si è adoperato per la buona riuscita del Festival.