Grande successo a Petrizzi per il Veni Vidi Vinum

Metti una delle più belle piazze di tutta la regione, dove i palazzi sono preziosi custodi della storia e la “menzalora”evocatrice di un fervore commerciale che ha reso il luogo importante agorà della polis, una Pro-loco dai trascorsi significativi che l’ha fatta diventare esperta promotrice di grandi eventi ed elevata a ragione, nel tempo, ad associazione capofila dell’intero circondario, aggiungici le migliori case vinicole della Calabria e la manifestazione non può che fare grandi numeri e riscuotere una partecipazione ampia che se da una parte può in qualche modo risultare inattesa, dall’altra ripaga gli organizzatori dello smisurato impegno profuso.

La quinta edizione del Veni Vidi Vinum a Petrizzi è senza dubbio di smentita stata la consacrazione vera di quella che a detta di molti ha le carte in regola per divenire per qualità enogastronomica ed interesse riscosso, l’evento più importante della ricca estate del luogo.

Degustazioni dei migliori vini delle cantine partecipanti, assaggi di svariati prodotti tipici, un primo piatto a sorpresa approntato per l’occasione dallo chef plurimedagliato Luigi Quintieri da sempre vicino al sodalizio del piccolo borgo, musica corroborante e aria fine gli elementi caratterizzanti una serata entrata di diritto negli annali della storia.

Calato il sipario ed incassato il meritato successo, gli efficienti uomini de “Il fiore di pietra” guardano alla impegnativa 46esima edizione dell’attesissima sagra delle penne all’arrabbiata che si svolgerà il prossimo lunedì 11 Agosto.

Il successo non è mai un caso bensì la risultante di lavoro duro, di costante perseveranza e dell’amore sincero per quello che si fa.

E’ da queste parti che ci insegnano coi fatti, crederci significhi potere.

Massimiliano Giorla